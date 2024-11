Homem é preso em flagrante por cárcere privado, ameaça e lesão corporal contra ex-companheira no RN

Vítima conseguiu escapar da casa do suspeito e procurou a delegacia nesta terça-feira (26), em Nova Cruz, segundo a Polícia Civil.

Por g1 RN

27/11/2024 10h39 Atualizado há 4 horas

Armas apreendidas com suspeito de cárcere privado contra ex-companheira — Foto: Reprodução

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (26) pelos crimes de cárcere -privado, ameaça e lesão corporal contra sua ex-companheira no interior do Rio Grande do Norte. O caso aconteceu no bairro das Flores em Nova Cruz, na região Agreste.

Segundo a Polícia Civil, uma arma de fogo de fabricação caseira e um simulacro de arma de fogo foram apreendidos com o suspeito no momento da detenção.

A vítima disse à polícia que foi mantida presa na casa do suspeito durante toda a noite, sob ameaças com uma arma e agressões físicas.

Porém, ela aproveitou um momento de descuido do criminoso, conseguiu escapar e procurou ajuda na delegacia, onde registrou a ocorrência e relatou os fatos.

Logo em seguida, a equipe da Polícia Civil foi ao endereço indicado, localizou e prendeu o suspeito em flagrante.

“A vítima foi encaminhada para atendimento médico e submetida a exame de corpo de delito, que confirmou as lesões sofridas”, informou a polícia.

O suspeito foi conduzido à delegacia e, em seguida, encaminhado ao Sistema Prisional, onde permanece à disposição da Justiça.