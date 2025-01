Homem é preso em flagrante com produtos furtados em Pau dos Ferros

Na madrugada deste domingo (12), o Grupo Tático Operacional (GTO) do 7° BPM prendeu em flagrante um homem com diversos produtos de origem ilícita. A operação foi realizada durante patrulhamento no centro da cidade de Pau dos Ferros.

Os policiais visualizaram um indivíduo em atitude suspeita, carregando uma bolsa e tentando se esquivar da viatura. Após abordagem, foi constatado que o homem, de 33 anos e com extensa ficha criminal, estava em posse de itens furtados.

O material foi apreendido e o infrator foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.