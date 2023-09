Homem é preso com mais de 1.500 selos de LSD no RN

A Polícia Federal no Rio Grande do Norte prendeu na última terça-feira, 19, em flagrante, por tráfego de drogas, um homem com mais de 1.500 selos de LSD.

De acordo com a PF, momento da abordagem ao suspeito, que contou com o apoio dos Correios, os policiais encontraram uma carta endereçada a ele com 25 micropontos de LSD.

Durante revista no veículo do indivíduo, os agentes acharam outro envelope contendo 1495 micropontos.

O material suspeito foi encaminhado para a unidade técnico-científica da PF, para exames preliminares em amostras, que confirmaram que se tratava da droga. “Testes complementares, para elaboração do laudo definitivo, serão realizados em laboratório da PF”, informou a corporação.

Ainda segundo a PF, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, e teve a prisão convertida em preventiva após audiência de custódia.

A PF não divulgou mais detalhes sobre a investigação que levou à prisão do suspeito.

*Com informações do G1RN