Homem é preso após jogar carro contra esposa, familiares dela e vizinhos em Mossoró

Um homem de 30 anos foi preso após jogar – por duas vezes – o carro contra a esposa, os familiares dela e os vizinhos que estavam reunidos em uma confraternização de Natal em uma rua na cidade de Mossoró, na Região Oeste do Rio Grande do Norte (veja vídeo). Ninguém foi atingido.

As cerca de 10 pessoas estavam sentadas em cadeiras na rua e na calçada de uma casa na Rua Alto do Rodrigues, no bairro Nova Mossoró.

De acordo com a Polícia Civil, o homem tentou agredir a companheira por volta das 1h desta quarta (25), mas foi impedido por familiares dela e vizinhos.

Ele, então, deixou o local e voltou com outras duas pessoas por volta das 4h20, jogando o carro contra a mulher e os vizinhos. O suspeito havia bebido, segundo a Polícia Civil.

“Tudo começou com um desentendimento do casal, no qual o indivíduo tentou agredir a companheira. E aí houve a intervenção desses familiares, e ele saiu do local bem transtornado. Algumas horas depois, ele voltou com outras pessoas no veículo dele”, relatou o delegado de plantão Cristiano Othon.

“A família estava bem à vontade ali na calçada, na via pública, confraternizando e aí ele, intencionalmente, jogou o veículo contra eles, atentando contra

vida deles”.

A mulher do suspeito machucou o rosto ao ser atingida por um pedaço de cadeira que quebrou. Ela relatou à polícia que sofria com um histórico de violência familiar. Os dois tem uma relação de nove anos e um filho, que estava na residência.

O vídeo registrado por câmeras de segurança mostrou que o homem chegou ao local com o farol apagado quando jogou o carro pela primeira vez contra as pessoas. Depois, ele retornou em uma velocidade maior, já com o farol aceso.

O suspeito foi preso por volta das 11h desta quarta na própria residência pela Polícia Militar e não reagiu à prisão. O carro dele também foi apreendido.

“Como ele [o carro] foi instrumento de crime, ele vai ser periciado e nós vamos também tomar as medidas pra preservá-lo e acionar o órgão técnico, a perícia, para colher esses indícios. Já fizemos registro fotográfico e estamos colhendo outras provas”, explicou o Cristiano Othon.

O delegado informou que o homem vai ser investigado por tentativa de homicídio. A polícia também iniciou a investigação para identificar quem eram as outras duas pessoas que estavam no veículo com o suspeito.