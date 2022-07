Homem é morto a tiros na calçada de sua residência em Mossoró

Mossoró registrou mais um crime de homicídio. Na noite dessa quinta-feira (21), um homem identificado como Antônio Alisson da Silva, de 30 anos, foi morto a tiros no bairro Bom Jesus na capital do Oeste Potiguar.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava na calçada da sua residência quando dois homens teriam passado em uma moto e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. A vítima ainda tentou correr, mas foi perseguido e morto na sequencia.

A PM e o Samu foram acionados, mas ao chegar no local Antônio já estava morto. Ainda não se sabe a motivação do crime. De acordo com a Polícia Civil, o homem já tinha sido preso por golpear uma pessoa com uma faca. O caso será investigado.

Fonte: enoticiamossoro