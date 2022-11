Homem é morto a tiro após discussão com vizinho sobre som alto em Mossoró

Um homem foi morto com um tiro após se envolver em uma discussão com um vizinho por causa de som alto, na manhã deste sábado (5), em Mossoró, na região Oeste potiguar. As informações são da Polícia Militar, que foi acionada ao local do crime.

O caso aconteceu por volta das 8h30 na Rua Renê Dantas, no conjunto Odete Rosado. Familiares de Epaminondas da Silva Filho, de 44 anos, disseram aos policiais que ele estaria com um som alto desde a noite da sexta-feira (4), o que teria incomodado o vizinho.

Os dois homens tiveram uma discussão no meio da rua, no entanto, o vizinho de Epaminondas voltou para casa, retornou ao lugar da briga armado, e atirou contra ele. A vítima morreu no local, antes da chegada de socorro médico.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Mossoró. Segundo o delegado de plantão, Valtair Camilo, a princípio os peritos do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) encontraram apenas uma marca de tiro no corpo da vítima. O calibre da arma usada no crime ainda não foi informado.

“A princípio as informações que nós temos são bastante claras sobre a autoria do fato. Essas informações serão encaminhadas para a Delegacia de Homicídios para efetuar possivelmente a prisão do autor. Já se sabe quem é o autor do fato e sabe-se a motivação. É um crime elucidado. Falta chegar à prisão do suspeito”, disse o delegado.

