Homem é executado a tiros bar e mulher fica ferida em bar de Mossoró

Mais um homicídio foi registrado em Mossoró. Um homem identificado como Amilton Nogueira da Silva, de 32 anos, foi executado com vários disparos no Grande Alto de São Manoel, na noite desse sábado (23). As informações são do Portal da Tropical.

De acordo com a Polícia Militar, o homem estava na mesa de um bar quando o criminoso chegou e efetuou diversos disparos. Ele não resistiu e morreu na hora. Uma mulher que estava com ele também foi atingida e socorrida com vida para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

A motivação para o crime ainda é desconhecida. A Polícia Civil foi ao local e vai investigar o crime. O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) recolheu o corpo para exames.

Esse é o 91º homicídio registrado no município neste ano.

Fonte: 98FM