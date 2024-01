Homem é esfaqueado durante show de Manu Bahtidão e morre em hospital no interior do RN

Um homem morreu após ser esfaqueado durante a festa pública em Parelhas, no Seridó potiguar, na madrugada deste sábado (13). O crime suspendeu o show da cantora Manu Bahtidão, principal atração da noite, que estava no palco da festa de São Sebastião, padroeiro do município.

O vídeo da transmissão da festa, no canal da prefeitura do município, mostra o momento em que a cantora do hit ‘Daqui pra sempre’ percebe o fato e suspende a apresentação (veja acima).

Após alguns minutos, Manu voltou ao palco e cantou mais algumas músicas, antes de encerrar o show.

“Nossa, eu fico tão triste quando uma coisa desse tipo acontece. Graças a Deus isso quase nunca acontece. Acredito que seja uma vida, não sei de quem se trata, esse acidente, essa trágica situação que aconteceu. A gente fica muito triste”, disse a cantora no palco.

O crime

Segundo a 11ª Companhia Independente de Polícia Militar de Parelhas, o homem sofreu um único golpe de faca, foi socorrido e levado ao hospital do município, mas não resistiu. A identidade da vítima não foi informada pela corporação.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito do crime não foi localizado e preso até a manhã deste sábado (13). A motivação do homicídio também não foi informada.

O prefeito do município, Tiago Almeida, que é médico, disse que ficou até por volta das 6h tentando prestar socorro a vítima. “Realmente foi o que aconteceu”, lamentou.

Em nota oficial, o município lamentou o crime

“Expressamos nossas mais profundas condolências à família enlutada, aos amigos e a todos que conheciam o jovem que foi vítima dessa tragédia. Mencionamos que todo o auxílio médico necessário foi realizado, bem como assistência funerária neste momento de dor”, diz a nota.

O município ainda informou que as polícias Civil e Militar estão em diligências acerca do caso e em busca do suspeito.