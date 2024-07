Homem é encontrado morto dentro de casa no bairro Santo Antônio

Um homem identificado como Francisco Wellington Marques Freitas, conhecido “Júnior Padiola, 52 anos, foi encontrado morto dentro de sua casa na noite desta quinta-feira, 25, no bairro Santo Antônio em Mossoró.

O corpo foi encontrado por populares, que de imediato acionaram a Polícia Militar e o SAMU, mas a vítima já se encontrava sem vida no interior do imóvel, localizado na Avenida Rio Branco, na região conhecida como Ferro de Engomar.

O local foi isolado pelos policiais da Força Tática do 2° BPM até a chegada do ITEP e da Polícia Civil. Segundo a perícia criminal, a vítima morreu aproximadamente no início da manhã.

Ainda de acordo com a perícia, após exames de necropsia, que a causa da morte poderá ser definida. Francisco Wellington era dependente químico.