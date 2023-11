Homem é encontrado esquartejado em São Gonçalo do Amarante

Um homem foi encontrado morto e esquartejado durante a manhã desta quarta-feira (8) em São Gonçalo do Amarante, cidade da Grande Natal. Segundo informações da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, a hipótese é de que a vítima tenha sido morta por membros de uma facção criminosa.

Ainda de acordo com a PM, os policiais foram acionados via Copom por volta das 8h a rua Maitá, localizada no bairro Jardim Lola,. Ao chegarem em uma área utilizada para saneamento, os militares constataram o crime. Ali, um homem com a cabeça, braços e pernas desmebrados foi encontrado. A vítima não possuia documentos, e não foi identificada até a publicação desta matéria.

Os policiais isolaram a área e aguardaram a chegada do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), que realizou a perícia e recolheu o corpo. Segundo o 16º Batalhão, a área é usada constantemente por criminosos para a desova de corpos