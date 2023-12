Homem é condenado por matar rival e atirar em 2 pessoas em campo de futebol society em Mossoró

Bruno Linhares de Lima, de 30 anos, foi julgado pelo Tribunal do Júri Popular da Comarca de Mossoró, nesta quarta-feira 06, pelo assassinato de Adrielisson José da Silva e por tentar contra a vida de outras duas pessoas que estavam no local.

O crime aconteceu no dia 3 de novembro de 2022, ao lado do campo de futebol society La Bombonera, no Bairro Bela Vista em Mossoró. A vítima chegava para jogar bola, quando foi surpreendida pelo atirador, que efetuou os disparos. Adrielisson morreu na hora e outras duas pessoas saíram feridas, mas sobreviveram.

A investigação do crime ficou a cargo da equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), comandada pelo delegado Caio Fábio.

Concluído os debates, apresentados em plenário tanto pelo Ministério Público, quanto pela defesa o Corpo de Jurados, foi feita a votação para condenação do réu. O juiz Vagnos Kelly Figueiredo aplicou a sentença de 33 anos, 1 mês e 15 dias de prisão inicialmente em regime fechado.

Bruno Linhares de Lima, aguardou o julgamento preso na Penitenciária de Alcaçuz e como não obteve resultado positivo no júri, ou seja, não foi absolvido. Após a leitura da sentença que o indicou como condenado, retornou para o presídio escoltado pela Polícia Penal.