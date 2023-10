Homem é condenado por estuprar e engravidar uma adolescente com deficiência mental

Um homem, de 43 anos, foi preso nesta quinta-feira (5), condenado por estuprar e engravidar uma adolescente com deficiência mental, em Ceará-Mirim, na região Metropolitana de Natal.

De acordo com a Polícia Civil, o crime foi cometido em 2003. O homem foi processado e condenado em 2019, mas estava foragido da Justiça.

O mandado de prisão definitiva foi expedido pela 1ª Vara da Comarca de Ceará-Mirim, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN). Segundo a Polícia Civil, o homem foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.