Homem é condenado a 51 anos de prisão por crimes de feminicídio

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN) obteve a condenação de um homem a 51 anos e sete meses de reclusão em regime fechado pelo crime de homicídio tentado contra a filha e a ex-companheira, mãe da menina. Os crimes foram cometidos em 2023, em Parelhas. O homem teve a intenção de matar a própria filha o objetivo de assegurar a impunidade de outro crime, abuso sexual, contra a adolescente, que na época tinha 13 anos.

Na denúncia, o MPRN apontou que os atos homicidas foram cometidos por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar e por duas vezes em concurso material de crimes, pois envolveu a ex-companheira. Além do crime de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino contra a ex-mulher, com incidência normativa da Lei Maria da Penha. Tudo isso foi levado em consideração para a totalização da sentença.

No dia 21 de outubro de 2023 tentou esganar a filha com o intuito de matá-la. Como não conseguiu finalizar o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, fez uso de uma faca peixeira e desferiu primeiro uma cutilada no peito da ex-companheira e mãe da adolescente, causando-lhe lesão na mama direita.

Depois, desferiu várias cutiladas na adolescente, atingindo-a no braço e antebraço esquerdos, mão direita, região posterior do braço direito, além de causar-lhe escoriações na hemiface direita e na mama direita e outra cutilada em nas costas, ferindo a escápula esquerda.

A intenção de matar a filha aconteceu porque o homem queria ocultar outro crime. Ele começou a ficar ciúmes da filha, adquirindo um comportamento possessivo e violento. A partir disso, obrigou a adolescente a dormir na oficina dele, onde cometeu abuso sexual. O condenado dava “selinhos”, acariciava as partes íntimas dela e expressava claramente desejo sexual, pedindo para ter relações sexuais com a filha, indicando que estava excitado.

Preso em flagrante, afirmou que queria que a adolescente “fosse com ele para o além, pois a ama muito”. Disse que ouvia vozes pedindo que ele se matasse, mas antes de cometer o ato, tentou matar sua filha. O homem permanece preso.