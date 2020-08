Homem é assassinado com cerca de 30 tiros na frente de casa em Mossoró

Homem é assassinado na frente de casa em Mossoró/RN — Foto: Isaiana Santos / Intertv Costa Branca

Um homem foi morto a tiros quando saía de casa na manhã desta terça-feira (18), em Mossoró. Michael Bruno Praxedes Barbalho, de 25 anos, foi atingido dentro do carro e morreu ainda no local. De acordo com a perícia do Itep, ele levou cerca de 30 tiros.

O crime aconteceu na Rua Lupercílio Fernandes de Queiroz, no bairro Abolição IV. Segundo informações da Polícia Militar, dois homens em uma moto se aproximaram do carro e fizeram vários disparos. Em seguida, eles fugiram. A perícia informou que as cápsulas encontradas no local são de pistola 380, . 40 e espingarda calibre 12.