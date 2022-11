Homem é assassinado a tiros no meio da rua em Parnamirim

Um homem foi assassinado a tiros em uma rua de Parnamirim, região metropolitana de Natal, no final da noite de quarta-feira (9). As informações são da Polícia Militar.O crime foi registrado por volta das 23h50 na Rua Vereador Olavo Fernandes de Castro, no bairro Passagem de Areia.

Moradores da região disseram aos policiais que a vítima era um homem em situação de rua. A vítima foi identificada como Ricardo Viriato da Silva, de 52 anos.Testemunhas relataram que ouviram disparos de arma de fogo na rua, e ao saírem de casa se depararam com a vítima no chão.

Ninguém soube informar à polícia a possível causa ou a autoria do crime. Os militares do 3º Batalhão da PM isolaram o local do crime até a chegada da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, e dos peritos do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep). Nenhum suspeito foi preso.

G1 RN