Homem condenado por estuprar ex-companheira é preso pela Interpol nos EUA

Um homem condenado por estuprar a ex-companheira em Natal foi preso pela Interpol nos Estados Unidos na semana passada. Ele foi encontrado após diligências do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), que forneceu informações sobre o possível paradeiro do condenado e solicitou a inclusão do seu nome na Difusão Vermelha.

O MPRN o denunciou em setembro de 2013, tendo ele sido condenado a 10 anos e seis meses de prisão em agosto de 2022. O homem era considerado foragido da Justiça e foi localizado pela Interpol na quarta-feira (31). O condenado deverá ser extraditado para o Brasil nos próximos dias.

O capturado cometeu o estupro contra a mulher no ano de 2012 na casa em que moravam, em Natal, mediante uso de violência e grave ameaça.

Ainda não há previsão de quando o homem será extraditado. Assim que retornar ao Brasil, ele deverá ser conduzido para cumprir a pena no país.