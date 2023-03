Homem baleado no Boa Vista, em Mossoró, morre no hospital

Um casal foi baleado na manhã desta terça-feira (28), em Mossoró, região Oeste potiguar. O homem, identificado como Railson Carlos da Silva Costa, de 27 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Regional Tarcísio Maia.

Segundo informações da Polícia Militar, o crime ocorreu nas proximidades do antigo CEMIC, no bairro Boa Vista. O casal caminhava na rua quando uma dupla em uma motocicleta se aproximou e começou a atirar contra eles. A mulher foi atingida no braço, enquanto Railson foi baleado na altura do ombro.

Uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros às vítimas no local. Em seguida, ambos foram encaminhados para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas Railson acabou falecendo em decorrência dos ferimentos.

Fonte: Portal do Rio Grande do Norte