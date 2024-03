Homem acusado de assassinar amigo por causa de R$ 5 é condenado a prisão em Mossoró

O Tribunal do Júri Popular de Mossoró emitiu uma condenação, nessa terça-feira 26, contra Paulo Ricardo de Moraes Lucena, de 43 anos, pelo assassinato de um amigo com uma pedrada. O crime ocorreu em 2012, no Bairro Aeroporto II, em Mossoró.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, o assassinato foi desencadeado por uma discussão sobre cinco reais. Na madrugada de 28 de novembro daquele ano, os dois homens estavam na rua quando o acusado exigiu o dinheiro. Diante da recusa, ele atacou a vítima.

Segundo o exame realizado pelo Itep, a vítima faleceu devido a um ferimento na cabeça causado pela pedrada. Embora ausente no julgamento, o acusado foi representado por seu advogado.

O juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros proferiu a sentença, impondo a Paulo Ricardo de Moraes Lucena uma pena de 12 anos de prisão em regime fechado. Após a condenação, foi emitido um mandado de prisão. Por sua ausência no tribunal, o acusado é considerado foragido da justiça.