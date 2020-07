Histórico: Mirassol elimina São Paulo e vai às semifinais do Paulista

Clube do interior perdeu 18 atletas durante paralisação do Estadual

O Mirassol fez história no Morumbi. O Leão, como é conhecido, surpreendeu o São Paulo nesta quarta-feira (29) à noite ao vencer por 3 a 2 e se classificar pela primeira vez às semifinais do Campeonato Paulista. O feito impressiona ainda mais pelo fato de o time do interior ter perdido 18 jogadores durante os quatro meses de paralisação do Estadual devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), e ter o elenco recheado com jogadores formados na base.

Troféu do Interior

Inter de Limeira, Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani estão classificados para a sequência do Troféu do Interior, que reúne os times de melhor campanha que não se classificaram ao mata-mata do Paulistão. A equipe (fora as quatro grandes) com melhor desempenho entre as eliminadas nas quartas de final entrará direto na semifinal do torneio. O campeão ganha vaga na Copa do Brasil do ano que vem.

A equipe de Limeira visitou a Ferroviária em Araraquara (SP) e venceu por 2 a 0, gols dos meias Tony (contra) e Murilo Rangel. Foi o mesmo placar da vitória do Botafogo sobre o Novorizontino, que mandou a partida no Canindé, em São Paulo, já que a cidade de Novo Horizonte (SP) está impedida de receber jogos de futebol, segundo determinação do governo estadual, devido à pandemia. Os atacantes Rafinha e Wellington Tanque marcaram para o time de Ribeirão Preto.

Também sem poder sediar partidas em Campinas (SP) por conta da pandemia, o Guarani enfrentou o Ituano em Osasco (SP). O atacante Waguininho colocou o Bugre na frente, mas Gabriel Barros, também atacante, deixou tudo igual. Nos pênaltis, após 30 cobranças, o time campineiro venceu por 11 a 10 e se classificou. As datas e horários dos próximos jogos pelo Troféu do Interior serão anunciados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).