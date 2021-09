História da Câmara Municipal de Mossoró será lançada em livro nesta quinta-feira (02)

A Câmara Municipal de Mossoró (CMM) realiza na noite desta quinta-feira (02), à partir das 18h, mais uma edição do projeto Câmara Cultural. No evento de hoje acontecerá o lançamento do livro Memorial da Câmara Municipal de Mossoró, dos memorialistas Raimundo Soares de Brito (in memoriam), José Edilson de Albuquerque Guimarães Segundo e Eriberto Monteiro.

A obra, que sairá pelo selo da Coleção Mossoroense reúne um apanhado da história do Poder Legislativo Mossoroense, desde o ano da emancipação de Mossoró, em 1853, até o ano de 2020 e demorou cerca de oito meses para ser finalizada.

A principal fonte de pesquisa do trabalho foi o arquivo morto da própria Câmara, que também contou com a parceria da Fundação Aldenor Nogueira. Segundo Lawrence Amorim, presidente da Câmara Municipal de Mossoró, “O registro da história do Poder Legislativo de Mossoró é de suma importância e deve ser preservado para que não se perca com o tempo. Vamos realizar uma solenidade em reconhecimento ao importante trabalho cultural e social desenvolvido pela Fundação Vingt-un Rosado e pela Coleção Mossoroense”.

O lançamento obedecerá os protocolos Covid-19 com o uso obrigatório de máscara, higienização e distanciamento social. Também fazem parte da equipe de criação Marcos Oliveira, responsável pela revisão, e Augusto Paiva, que diagramou a obra.