HISTÓRIA: 60 ANOS DEPOIS, FATOS SOBRE A MORTE DE KENNEDY

Bom dia – “Perdoe seus inimigos, mas nunca esqueça seus nomes” (JFK)

Ney Lopes

Hoje, 22 de novembro, completam 60 anos quando o presidente dos Estados Unidos John Kennedy foi morto por Lee Harvey Oswald.

Ele estava em um carro aberto com a primeira-dama ao seu lado, em Dallas, Texas.

A imprensa americana relaciona fatos que você pode não ter sabido sobre aquele dia, o que o precedeu e o que veio depois.

Vejamos alguns deles.

Em 11 de novembro de 1963, o presidente Kennedy depositou uma coroa de flores do Dia dos Veteranos no Túmulo do Soldado Desconhecido no Cemitério Nacional de Arlington.

Ele seria enterrado no cemitério exatamente duas semanas depois.

Jacqueline Kennedy raramente viajava com o marido em viagens políticas, mas decidiu voar com ele para o Texas em 21 de novembro.

A última vez que JFK viu seu pai foi em outubro, em Hyannis Port.

Depois de se despedir, JFK disse ao amigo Dave Powers sobre seu pai, que estava em cadeira de rodas após um derrame: “Ele é quem tornou tudo isso possível, e olhe para ele agora”.

O irmão de JFK, Bobby Kennedy, ligou para a família para contar o que aconteceu com JFK.

Ele disse à mãe, Rose, que o estado de JFK era grave e que ele não deveria viver.

Rose Kennedy escreveu: “Tive uma mistura de reações. Preocupe-se com Jack, é claro, instintivamente. Mas depois uma rejeição da ideia de que poderia ser algo terrivelmente sério porque, afinal, ele tinha passado por tanta coisa.”

Um padre administrou os últimos ritos ao primeiro presidente católico romano dos EUA.

Este foi o quarto assassinato presidencial em uma nação com menos de 200 anos.

Lyndon B. Johnson prestou juramento a bordo do Air Force One.

Ele se tornou presidente 99 minutos após a morte de Kennedy.

Jackie Kennedy se recusou a tirar seu terno rosa da Chanel, manchado com o sangue do marido. Ela disse a Lady Bird Johnson: “Quero que eles vejam o que fizeram com Jack”.

Jackie, no entanto, retirou sua aliança de casamento e a colocou no dedo de seu marido para ser enterrada com ele.

Mais tarde, mandou um assessor recuperá-lo.

O sexto andar do Texas School Book Depository, onde o assassino Lee Harvey Oswald se posicionou para o tiroteio, é hoje um museu dedicado ao assassinato de JFK.

Oswald, o assassino, era um marxista autodenominado

O empresário de Dallas Abraham Zapruder flagrou o assassinato em sua câmera de filme caseiro de 8 mm.

O assassinato de Oswald por Jack Ruby em 24 de novembro foi o primeiro homicídio registrado ao vivo na televisão.

O New York Times informou que a avó de JFK, Mary Josephine Fitzgerald, de 98 anos, não foi informada do assassinato.

Jackie Kennedy modelou as cerimônias fúnebres de seu marido, com base nas de Abraham Lincoln.

Com a ajuda de Bobby Kennedy e Robert McNamara, Jackie escolheu o local do enterro no Cemitério Nacional de Arlington.

Jackie pediu que uma chama eterna fosse colocada junto à sepultura.

Embora se casasse novamente, ela está enterrada ao lado do presidente.

Um taxista relatou que a multidão fúnebre estava estranhamente quieta: “… você podia ouvir uma queda de alfinete.”

Após o funeral, Jackie Kennedy reuniu-se em particular com três chefes de Estado: Charles de Gaulle da França, Eamon de Valera da Irlanda e Haile Selassie da Etiópia.

Perto da meia-noite daquela noite, ela e Bobby Kennedy fizeram uma visita não planejada ao túmulo de Kennedy.

Uma semana após a morte de seu marido, Jackie convidou o jornalista Theodore H. White para sua casa em Hyannis Port, onde ela deu sua primeira entrevista sobre o assassinato.

Ela citou o musical favorito de seu marido durante a entrevista: “Não deixe que se esqueça, que uma vez houve um lugar, por um breve momento brilhante, que era conhecido como Camelot”.

PS – Camelot é o nome do lugar em que, segundo a lenda inglesa, o rei Arthur estabeleceu a sua corte, no século 5 ou 6 d.C.

Os cavaleiros de Arthur eram pessoas de virtudes: sábios, justos e corajosos.