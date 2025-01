História: “60 anos da morte de Churchill”

Postado às 15h37 | 23 Jan 2025

Há 60 anos falecia em Londres Winston Churchill. Ele morreu ‘sem dor’.

Foi um soldado, prisioneiro de guerra fugitivo, historiador, romancista, orador, jornalista, estadista e político.

Uniu o povo britânico na II Guerra Mundial e liderou o seu país da beira da derrota para a vitória.

O rádio seguiu o anúncio da sua morte com a Sinfonia nº 5 de Beethoven.

O tema de abertura simbolizando a batida da vitória – três notas curtas e uma nota longa – evocaram memórias do gesto de Churchill durante a guerra, dois dedos erguidos, em um “V de Vitória”.

O sepultamento foi um espetáculo brilhante, assistido por mais de 350 milhões de pessoas ao redor do mundo

Ele bebia vinho no café da manhã quando lhe agradava e champanhe, conhaque e uísque em grandes quantidades durante o resto do dia.

Fumava charutos continuamente.

Ele nunca se exercitava. E sua saúde era incrível.

Até mesmo sua dicção era um triunfo de vontade.

Ele superou uma gagueira severa.

Os traços dessa deficiência tornavam sua voz mais convincente.

Ele passou 60 anos na Câmara dos Comuns, mas encontrou tempo para escrever mais de duas dúzias de livros.No dia do seu falecimento, o jornal semanal The Spectator disse:

“Somos um povo livre, porque um homem chamado Winston Churchill viveu”.

O corpo foi velado no Westminster Hall, a imponente câmara medieval adjacente à verdadeira casa de Sir Winston, a Câmara dos Comuns.

O primeiro funeral de estado para um plebeu realizou-se na Catedral de St. Paul e o enterro no cemitério rural da vila de Bladon, perto do Palácio de Blenheim, o castelo ancestral onde Sir Winston nasceu.

A Rainha Elizabeth compareceu.

Com base em precedentes estabelecidos durante os últimos ofícios concedidos a figuras nacionais como Nelson, Wellington e Gladstone, programa surpreendente foi detalhado para um gigantesco desfile fúnebre – o último grande desfile imperial – cheio de pompa e circunstância.

Afinal, a Nação estava de luto em homenagem a um símbolo potente de sua grandeza e de sua melhor hora na história.

Frases de Winston Churchill

“Um apaziguador é aquele que alimenta um crocodilo na esperança de que ele venha a comê-lo por último”

“No curso da minha vida, muitas vezes tive que comer minhas palavras, e devo confessar que sempre achei uma dieta saudável. ”

“É melhor morrer em combate do que ver ultrajada a nossa nação e nosso altar. ”

“Política é quase tão excitante quanto a guerra, e quase tão perigosa. Na guerra você é morto uma vez, mas, em política, várias vezes”.

