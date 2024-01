HISTÓRIA: “132 ANOS DA COCA COLA: REMÉDIO E REFRIGERANTE”

O dr. John Permbeton criou como remédio há 132 anos, um xarope vendido na Jacobs Pharmacy, no centro de Atlanta (foto), onde a primeira garrafa de Coca Cola foi aberta. Esse medicamento era capaz de aliviar a indigestão e o cansaço, além de ser refrescante e estimulante.

Ney Lopes

Você sabia, que hoje, 29 de janeiro, a Coca-Cola uma das empresas mais poderosas e admiradas do mundo, completa 132 anos de existência.

Nesta data, no ano de 1892, a empresa foi constituída em Atlanta, Georgia, cuja sede permanece até hoje.

O que era para ser remédio, virou a bebida mais popular do mundo.

A história da Coca-Cola tornou-se uma espécie de lenda

O inventor, Dr. John Pemberton, montou um laboratório químico em Atlanta e entrou no negócio de medicamentos patenteados.

Inventou produtos como tintura de cabelo e pílulas para fígado.

Ele preparou uma mistura de açúcar, xarope de extrato e folhas de coca e água.

Adicionou cafeína ao xarope para que pudesse ser comercializado como remédio para dor de cabeça.

Através de suas pesquisas, Pemberton chegou à conclusão de que esse medicamento era capaz de aliviar a indigestão e o cansaço, além de ser refrescante e estimulante.

O farmacêutico e os seus parceiros de negócios decidiram, que o produto seria comercializado como medicamento e um tipo de xarope de frutas.

A Coca-Cola, entretanto, não teve sucesso imediato, causando prejuízos aos empresários.

Dr. Pemberton, o inventor, vendeu a empresa a um farmacêutico, chamado Asa G, Candler.

O Dr. Pemberton, morreu três anos depois e nunca soube do enorme sucesso, que sua invenção teria no século seguinte.

Candler, um homem religioso com excelente senso comercial, infundiu sua personalidade no empreendimento.

Tornou-se um filantropo notável, associando o nome da Coca-Cola à vários negócios de cunho social.

Sob a liderança dele, que durou 26 anos, a Coca-Cola Company cresceu rapidamente.

A Coca Cola acreditou que a sua expansão estava associada a campanhas de marketings e incrementou a publicidade da bebida.

Os materiais publicitários incluíam cartazes, ingressos para amostras grátis e prêmios, como jarras ornamentadas para refrigerantes, relógios e abajures com vitrais, todos com as palavras “ Coca-Cola ” gravadas.

Essas primeiras estratégias publicitárias deram início à mais extensa campanha promocional da história.

Os vendedores viajavam por todo o país apresentando o produto da empresa.

Logo as vendas expandiram-se para várias cidades do mundo.

A primeira guerra mundial e as medidas de racionamento de energia retardaram o crescimento da empresa.

Entretanto, o filho de Candler, Charles Howard inventou um processo pelo qual o açúcar e a água podiam ser misturados sem o uso de calor.

As coisas nem sempre correram bem para a Coca-Cola.

Quando foi introduzida pela primeira vez na França, o Partido Comunista, bem como os proprietários conservadores de vinhas, fizeram o que puderam para retirar o produto do país.

Eles não tiveram sucesso.

As cervejarias suíças também se sentiram ameaçadas e espalharam rumores sobre o teor de cafeína da bebida.

Mais importante foi o boicote árabe em 1967, que prejudicou significativamente as relações da empresa com Israel.

Em 1970, a empresa se envolveu em um escândalo nos Estados Unidos quando um documentário da NBC relatou as más condições de moradia e de trabalho dos seus trabalhadores agrícolas.

Em 1977, descobriu-se que a Coca-Cola, por várias razões, tinha feito 1,3 milhões de dólares em pagamentos ilegais durante um período de seis anos, principalmente a executivos e funcionários governamentais em países estrangeiros.

Nada foi provado contra a empresa.

Com quase dois terços das vendas originadas fora da América do Norte, a Coca-Cola foi particularmente atingida pela crise económica global do final da década de 1990.

Em vez recuar foi dada continuidade aos planos expansionistas de vendas.

Atualmente, a Coca-Cola continua sendo a marca mais escolhida pelos consumidores de todo o mundo.

Durante o ano de 2021, foi adquirida pelos consumidores globais 6,6 bilhões de vezes, o que representa um aumento de 3% em relação à 2020, com base nas vendas de FMCG (mercado de bens de consumo massivo).

Esta é a história de um empreendimento de sucesso, símbolo do mundo dos negócios.