Hermano Morais ressalta importância da retomada do setor petroquímico

A recuperação do Polo petroquímico do Rio Grande do Norte foi o tema do discurso do deputado estadual Hermano Morais (PSB) na sessão híbrida desta quarta-feira (30), na Assembleia Legislativa. O parlamentar mostrou preocupação, ao mesmo tempo em que ressaltou a necessidade de políticas públicas que fortaleçam o setor.

“Nosso mandato tem se preocupado com o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, porque entendemos que é preciso reencontrar o caminho do desenvolvimento e gerar emprego e renda para nossa gente”, disse.

Em seu discurso, Hermano destacou que em função da saída da Petrobras do Estado, muitos recursos também deixaram de ser arrecadados, além das vagas de trabalho que foram fechadas. “Foram muitas vagas de trabalho que foram fechadas e impostos que deixaram de ser arrecadados. Fato que mudou a geografia econômica das cidades produtoras”, destacou.

Hermano ressaltou que com a saída da Petrobras, a exploração já vem acontecendo com maior produtividade que antes, visto que outras empresas começaram a explorar os campos maduros. “Vale lembrar que o petróleo ainda é fundamental para a economia do RN. Se a Petrobras já não tem mais interesse, que maiores investimentos possam ser feitos por pequenas empresas que possuem expertise no assunto e gere emprego e renda”, ressaltou.

De acordo com Hermano, a produção de petróleo aumentou consideravelmente no último ano. Em abril de 2020, a produção era de 4,8 mil barris por dia, tendo aumentado para 19,1 mil barris em 2021. “Com a política correta o setor pode se recuperar, beneficiando as empresas do setor e a economia das cidades produtoras de petróleo”, finalizou.