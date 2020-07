HERMANO MORAIS COMENTA FALTA DE RECURSOS DO DER PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS

O deputado estadual Hermano Morais (PSB) se pronunciou na sessão remota da Assembleia Legislativa, sobre a qualidade das estradas do Rio Grande do Norte. Ele lembrou que o assunto vem sendo discutido com frequência pelos colegas parlamentares, que têm apresentado requerimentos.

“A situação das estradas é preocupante, tanto do ponto de vista de segurança de quem trafega, como do ponto de vista da segurança pública”, ressaltou o deputado, que teve uma audiência no DER – Departamento de Estradas de Rodagem – e constatou as dificuldades que o órgão estadual enfrenta. Segundo Hermano, a nova gestão encontrou o DER com deficiência de pessoal, vez que muitos servidores se aposentaram ou estão se aposentando, e com deficiência de equipamentos. “E por último, e principalmente, com deficiência em relação à questão orçamentária”, afirmou.

De acordo com o deputado, os repasses ao DER são inferiores ao necessário para conservação das estradas. “Para restaurar mil e duzentos quilômetros o governo precisa de R$ 600 milhões, o que é impraticável diante da situação financeira do Estado”. O parlamentar terminou seu discurso justificando que o DER está “de mãos atadas” e ressaltando a necessidade de destinação de mais recursos para o órgão no Orçamento Geral do Estado de 2021.

Assecom