HERMANO MORAIS COBRA AGILIDADE NA ENTREGA DE KITS ALIMENTARES A ESTUDANTES

O deputado Hermano Morais (PSB) encaminhou requerimento ao Governo do Estado e à Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas), cobrando regularização e celeridade no processo de distribuição das cestas básicas aos estudantes da rede pública estadual, durante o período de pandemia.

“Diante da suspensão das aulas causada pandemia relacionada à Covid-19, o Governo se comprometeu, desde março, a entregar kits de alimentos às famílias dos alunos de escolas públicas. Mas isso vem acontecendo ainda de forma vagarosa”, criticou Hermano.

Segundo Hermano, a medida é extremamente importante, já que os alunos estão impossibilitados de consumirem as refeições fornecidas pelas suas respectivas unidades de ensino.

“Acredito que, neste período crítico, essa ação irá realmente beneficiar os estudantes e seus familiares, minimizando prejuízos nutricionais. Por isso pedimos celeridade ao Governo e à secretaria nesse processo de distribuição, lembrando que quem tem fome, tem pressa”, finalizou.