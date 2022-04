Hemocentro solicita doação urgente de plaquetas

Doar sangue é um ato de solidariedade e de amor ao próximo. Por meio de uma simples doação é possível salvar muitas vidas. Isso ocorre porque o sangue é composto de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plasma e plaquetas, que podem ser separados e doados para um número maior de pessoas.

Nesta terça-feira, 19, o Hemocentro publicou nas suas redes sociais a solicitação, urgente, de doações de plaquetas. Elas ajudam no controle de sangramentos e parte delas pode ser doada sem causar prejuízo algum à saúde do doador. O processo que permite a separação e a coleta específica de plaquetas chama-se aférese.

As doações de plaquetas devem ser feitas o quanto antes, porque elas devem ser utilizadas pelo Hemocentro entre os dias 20 e 22 de abril. O Hemocentro informa que os doadores de plaquetas por aférese devem entrar em contato por meio do número 3315-0087, para marcar a data da doação.

O procedimento de coleta de plaquetas por aférese consiste na retirada do sangue total do doador, separação dos componentes por meio de centrifugação, retenção de parte das plaquetas e retorno dos demais componentes do sangue para o doador. Todo o processo dura cerca de 90 minutos.

A doação de plaquetas beneficia muitos pacientes, especialmente aqueles em tratamento para leucemias e outros tipos de câncer, os submetidos a transplante de medula óssea, a cirurgias cardíacas, as vítimas de trauma, dentre outros. Pode ser realizada a cada 72 horas, não ultrapassando 24 doações em 12 meses. Contudo, o limite máximo é de 4 doações de plaquetas em 30 dias.

A reposição das plaquetas pelo organismo é rápida e ocorre em torno de 48 horas. Os mesmos requisitos exigidos para doação de sangue também são aplicados para a doação de plaquetas por aférese. Entretanto, é necessário que o doador seja avaliado previamente quanto às condições de acesso venoso necessárias para a realização do procedimento.