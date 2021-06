Hemocentro de Mossoró alerta para possível falta de sangue até o final de semana e pede engajamento da sociedade

O diretor do Hemocentro de Mossoró, Damásio Leite, emitiu uma nota à sociedade mostrando a sua preocupação com o desabastecimento de sangue na unidade e alertando para o fim do estoque até o final desta semana.

“Diante do período delicado em que estamos vivenciando, a busca por bolsas de sangue aumentou significativamente e o número de doadores diminuiu consideravelmente. Podemos afirmar que se mantiver esta realidade, irá faltar sangue até este final de semana”, diz a nota (leia abaixo na íntegra).