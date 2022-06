Helicóptero bate em rede de transmissão e provoca apagão no interior do RN

Um helicóptero de pequeno porte atingiu uma linha de transmissão no começo da tarde deste domingo (5) em Currais Novos. Segundo a Neoenergia Cosern, a rede é operada pela empresa Taesa. A batida provocou um apagão em boa parte da região seridoense.

Um áudio de um homem que mora próximo ao local do acidente, no Sítio de Boa Esperança, está circulando nas redes sociais. Segundo ele, o veículo caiu dentro de um lago após atingir fios de eletricidade na zona rural de Currais Novos. Em sua opinião, há pouca expectativa de vida para possíveis tripulantes. “O helicóptero caiu dentro d’água. Os tripulantes se não morreram do choque, morreram afogados, porque o helicóptero está dentro d’água, só a pontinha de fora. E o fio está só dando explosão lá dentro da água”. Além de Currais Novos, outros municípios como Acari, Caicó e São José do Seridó também estão com falta de energia.

Em nota, a Neonergia Cosern explicou que uma aeronave colidiu contra uma linha de transmissão da Taesa às 13h36 deste domingo (5), o que “afetou o fornecimento de energia na região do Seridó”. A distribuidora também afirmou que esteve no local e monitora a ocorrência.

“A Neoenergia Cosern realizou manobras de remanejamento de cargas para minimizar a extensão do impacto. A distribuidora está monitorando a o ocorrência junto à Taesa e se colocou à disposição para auxiliar no que for necessário”, afirmou a distribuidora em nota.

Com informações da Tribuna do Norte