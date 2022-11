Handebol é responsável pelas primeiras emoções da edição inaugural do CEM

O handebol abriu, oficialmente, na noite desta quinta-feira (10), no Ginásio Municipal Pedro Ciarlini, a primeira edição do Circuito Esportivo Mossoroense (CEM). Na partida inaugural, pela categoria Feminino, o Hand Mossoró mostrou força e superou o tradicional time do MHC, vencendo por 19 a 12.

No segundo jogo, já pela categoria Masculino, em partida muito equilibrada e carregada de emoções do começo ao fim, o MPH II bateu a Ufersa por 16 a 15.

A noite de disputas no handebol foi encerrada com o MPH I passando com certa folga sobre o Hand Master, fazendo 22 a 14.

A disputa pelo título do CEM no handebol tem sequência por todo o fim de semana e início da próxima semana, com jogos pela fase classificatória, semifinais e finais.

Nesta sexta-feira (11), a partir das 19h, pela categoria Feminino, tem TFN x Handebol Mossoró. Na sequência, dois jogos pelo Masculino: Às 20h terá o confronto Potiguar I x Ufersa, enquanto às 21 horas será a vez de Potiguar II x Handebol Mossoró.

No sábado (12), fechando a fase classificatória, pelo Masculino, com início às 19 horas, serão realizados os embates Potiguar I x MPH II e Potiguar II x MPH I.

As semifinais do CEM, pelo handebol, acontecem neste domingo (13), a partir das 8h30. Os campeões serão conhecidos na segunda-feira (14). Neste dia, às 19 horas, tem a decisão do terceiro e quarto colocados do Masculino. Às 20 horas será a vez conhecer o campeão da categoria Feminino, enquanto às 21 horas será a vez de definir o campeão da categoria Masculino.

O Circuito Esportivo Mossoroense é disputado na sua primeira edição em cinco modalidades: Futebol, Futsal, Handebol, Volei e Basquete.

Os esportes de quadra terão seus jogos realizados todos no Ginásio Pedro Ciarlini, com as disputas acontecendo por uma modalidade a cada semana. Depois do handebol, será a vez do futsal. Em seguida o volei e por último o basquete. A entrada é franca.

PMM/Assecom