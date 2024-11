Hamilton pilota McLaren histórica de Senna e levanta bandeira do Brasil

CNN Brasil

Neste domingo (3), Lewis Hamilton, piloto da McLaren, correu em Interlagos com a McLaren MP4/5B, maquina com a qual Ayrton Senna foi campeão do mundial de 1990. Após a corrida, o piloto emocionou o público ao levantar a bandeira do Brasil e correr mais uma vez o circuito com a flâmula na mão.

A homenagem foi feita antes do início do Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1, que será realizado neste domingo no autódromo de Interlagos. A chuva estava presente durante a volta, e algumas pessoas se emocionaram nas arquibancadas.

Lewis Hamilton sempre se declarou um grande fã de Ayrton Senna e, em entrevista ao canal oficial de transmissão da Fórmula 1, o piloto disse que se emocionou.