Hamas confirma que soltará próximo grupo de reféns no fim de semana

Acordo prevê que três a quatro reféns mantidos em Gaza sejam soltos a cada semana. O primeiro grupo com três mulheres israelenses foi libertado neste domingo (19).

Por Redação g1

20/01/2025 17h32 Atualizado há 18 minutos

Pessoas celebrando a libertação de três reféns do Hamas, em Tel Aviv. — Foto: REUTERS

O Hamas anunciou nesta segunda-feira (20) que libertará uma segunda leva de reféns do grupo terrorista no próximo sábado (25).

O anúncio confirma a previsão feita no domingo (19) porta-voz militar de Israel, Daniel Hagari. Segundo Haagari, o segundo grupo deve ser composto por cinco mulheres de nacionalidade israelense.

No mesmo dia, Israel, em troca, entregará até 250 palestinos (o acordo entre as duas partes prevê entre 30 e 50 presos libertados para cada refém devolvido). (veja abaixo as etapas do acordo)

A libertação faz parte do cessar-fogo entre Israel e Hamas anunciado na semana passada. O acordo prevê a devolução dos cerca de cem reféns sequestrados quando o grupo terrorista invadiu o sul do Israel em 7 de outubro de 2023, matando 1.200 pessoas.

Por outro lado, Israel se compromete a libertar presos palestinos e interromper bombardeios e incursões militares na Faixa de Gaza.

Nos primeiros 42 dias de acordo de cessar-fogo, a previsão é que três a quatro reféns mantidos em Gaza sejam soltos a cada semana.