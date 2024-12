O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta quarta-feira (4) os anúncios feitos pela equipe econômica do governo na última semana – o pacote para cortar gastos e o projeto que eleva para R$ 5 mil a faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).

As medidas repercutiram mal no mercado financeiro, que considerou os cortes insuficientes e criticou o envio da mudança no Imposto de Renda em um momento de aperto fiscal.

“Dizem que a reforma da renda é populista, mas ela é neutra do ponto de vista fiscal, como a reforma do consumo é neutra. Não estamos pretendendo arrecadar mais ou menos, mas tributar melhor”, afirmou Haddad.

As declarações foram dadas durante participação em evento promovido pelo portal “Jota” em Brasília.

🔎 Ao dizer que a reforma tributária e a reforma do IR são “neutras”, Haddad quer dizer que elas não impactam o volume da cobrança de impostos. Ou seja: mudam o formato da cobrança, mas não geram uma taxação maior ou menor que a atual.

“Fazer uma reforma pra cobrar um mínimo pra quem ganha a partir de R$ 600 mil pra não cobrar de quem não está conseguindo pagar as contas do mês, não me parece populismo. Não me parece um gesto populista”, defendeu o ministro.

Haddad nega que isenção de até R$ 5 mil no IR seja ‘populista’ e diz que objetivo é ‘tributar melhor’

Ministro da Fazenda defendeu anúncios recentes, que levaram dólar a patamar recorde e preocuparam mercado. Governo diz que reforma do IR é ‘neutra’, ou seja, não muda total arrecadado.

Por Alexandro Martello, g1 — Brasília

04/12/2024 11h48 Atualizado há 4 horas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta quarta-feira (4) os anúncios feitos pela equipe econômica do governo na última semana – o pacote para cortar gastos e o projeto que eleva para R$ 5 mil a faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).

As medidas repercutiram mal no mercado financeiro, que considerou os cortes insuficientes e criticou o envio da mudança no Imposto de Renda em um momento de aperto fiscal.

“Dizem que a reforma da renda é populista, mas ela é neutra do ponto de vista fiscal, como a reforma do consumo é neutra. Não estamos pretendendo arrecadar mais ou menos, mas tributar melhor”, afirmou Haddad.

As declarações foram dadas durante participação em evento promovido pelo portal “Jota” em Brasília.

🔎 Ao dizer que a reforma tributária e a reforma do IR são “neutras”, Haddad quer dizer que elas não impactam o volume da cobrança de impostos. Ou seja: mudam o formato da cobrança, mas não geram uma taxação maior ou menor que a atual.

“Fazer uma reforma pra cobrar um mínimo pra quem ganha a partir de R$ 600 mil pra não cobrar de quem não está conseguindo pagar as contas do mês, não me parece populismo. Não me parece um gesto populista”, defendeu o ministro.

Isenção de R$ 5 mil no IR e taxação de ricos devem dominar pauta do 1º semestre de 2025, diz secretário

Governo também propôs ao Congresso mudanças no imposto de renda

Reforma da renda em 2025

Embora tenha sido anunciado como um “contraponto” ao pacote de austeridade fiscal, o projeto que garante isenção no Imposto de Renda para rendimentos até R$ 5 mil mensais só deve ser enviado ao Congresso em 2025 e entrar em vigor, se aprovado, em 2026.

Atualmente, o limite de isenção é de R$ 2.824 (até dois salários mínimos). A elevação até R$ 5 mil foi uma promessa de campanha de Lula em 2022.

Ainda assim, o anúncio junto ao pacote de corte de gastos incomodou a cúpula da Câmara e agitou o mercado – o que levou o dólar ao maior valor nominal da história do real.