Haddad descarta aumento a servidores neste ano: “Orçamento de 2024 está fechado”

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou detalhes da reunião que teve com a Junta de Execução Orçamentária (JEO) nesta quarta-feira (10) para debater o reajuste do funcionalismo público. O petista descartou o aumento para os servidores ainda este ano, pois “o Orçamento de 2024 já está fechado”.

O encontro, que teve a participação dos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Esther Dweck (Gestão e Inovaçao) que fazem parte da junta, foi para debater os possíveis reajustes até 2028.

Segundo Haddad, ainda haverá uma nova reunião nesta quarta-feira, desta vez para que ele e a ministra Simone Tebet (Planejamento) – que também faz parte da JEO – , possam apresentar as contas sobre três cenários apresentados por Dweck.

O ministro ainda avaliou que os cenários são desafiadores e que ainda aguarda votações no Congresso Nacional na semana que vem.

“É tudo desafiador, né? Nós temos que questionar as contas públicas, têm votações importantes para o que vão acontecer semana que vem”, disse.

“No Congresso, eu já me reuni com o presidente (da Câmara) Arthur Lira, já me reuni com o presidente (do Senado) Rodrigo Pacheco, para que nós tenhamos clareza de que o trabalho do ano passado foi muito importante, mas nós precisamos completar esse trabalho, nós precisamos fechar o ciclo de ajuste das contas para que esses ganhos que nós tivemos do ponto de vista de risco país”, concluiu.