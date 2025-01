Gusttavo Lima põe nome à disposição para presidência em 2026

O cantor sertanejo Gusttavo Lima se colocou à disposição para concorrer ao cargo de presidente da República no ano de 2026.

“O meu nome está à disposição, caso o país venha a precisar”, disse Lima em resposta enviada pela assessoria à CNN. A informação foi divulgada incialmente pelo portal Metrópoles, para o qual Lima deu uma entrevista.

A equipe do cantor negou à CNN que existam, no momento, conversas a respeito de filiação do cantor a algum partido político.

Lima apoiou publicamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022, contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na época, os dois se encontraram no Palácio da Alvorada, em Brasília. Outros cantores do gênero sertanejo, como Leonardo, Fernando (da dupla com Sorocaba), Zezé Di Camargo, Chitãozinho e Sula Miranda também divulgaram apoio a Bolsonaro.