Guerra em Gaza: temor é que hospitais se transformem em “necrotérios”

Ataque israelense teria destruído parte do hospital al-Shifa

O vice-ministro da Saúde do governo do Hamas em Gaza disse à AFP no domingo que um ataque aéreo israelense “destruiu completamente” o prédio do departamento de doenças cardíacas do hospital al-Shifa.

“O edifício de dois andares do departamento de doenças cardíacas foi completamente destruído num ataque aéreo”, disse Youssef Abou Rich, culpando o exército israelense pelo ataque. A AFP não conseguiu confirmar o ataque no local, mas pelo menos uma testemunha presente no hospital confirmou os danos.

Porta-voz israelense acusa ONU de cumplicidade com Hamas

Segundo Eylon Levy, que cita nominalmente o Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV), a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha) nos Territórios Palestinos Ocupados, estas organizações “ativamente colocam em perigo a vida de civis palestinos. Durante um mês, recusaram-se a apoiar uma evacuação do norte de Gaza. Agora estão colocando a todos em perigo ao apelar para uma evacuação apressada no meio de um campo de batalha urbano”, escreveu na rede social X (antigo Twitter).

Agências internacionais em Gaza colocaram ativamente em risco a vida de civis palestinos.

Num segundo tweet, ele disse: “Nós consideramos o Hamas responsável pelas trágicas mortes de civis em Gaza (…) mas as agências da ONU também devem olhar no espelho para a sua cumplicidade na estratégia de escudo humano do Hamas”.

(Com informações da AFP)