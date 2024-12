Guardiola diz que Manchester City será seu último cl

O Manchester City será a última equipe que Pep Guardiola treinará. A informação foi dada pelo próprio treinador nesta terça-feira (10), durante a entrevista coletiva pré-jogo da Champions League.

O City enfrenta a Juventus na quarta-feira (11), às 17h (de Brasília), Allianz Stadium Juventus, em Turim, na Itália.

Apesar de fechar as portar para uma troca de clube e campeonato, Guardiola ainda tem a expectativa de comandar uma seleção.

“Vou parar. Eu não vou comandar qualquer outro time depois do City. Eu não estou falando de um futuro distante, mas o que eu não vou fazer é sair daqui, ir para outro país e fazer o mesmo que faço hoje. Talvez com uma seleção, mas é uma situação diferente”, disse técnico.

Antes mesmo de compartilhar o desejo de comandar a seleção de um país, o nome do treinador já tinha sido cogitado como opção no Brasil e na Inglaterra, já que o contrato com o City estava prestes a ser encerrado.

Porém em novembro o time inglês confirmou a extensão do contrato com Guardiola, até 2026, com possibilidade de uma nova renovação. Dentro de campo o City não vive um bom momento. A equipe inglesa chegou a sete jogos sem conseguir sair vitorioso, cinco delas seguidas.

Essa não é primeira vez que o técnico fala sobre os desejos para o futuro, em outras oportunidades também revelou que deseja ser presidente do Barcelona.