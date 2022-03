Guardas civis municipais lutarão por reajuste salarial

Na semana passada, representantes da Guarda Civil Municipal de Mossoró se reuniram com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum), para definir estratégias para o início da mobilização em prol do reajuste salarial da categoria. Os guardas municipais alegam que os salários estão congelados há cinco anos.

Representaram os guardas municipais Souza Júnior, presidente do Sindguardas/RN; Héber Monteiro, vice-presidente; Regi Alves, diretor; Joaquim Teixeira, assessor jurídico e o guarda municipal Igor Oliveira. A comitiva esteve no Sindiserpum na última sexta-feira, 18.

A principal pauta discutida pelos sindicatos foi o reajuste salarial dos servidores. “É importante a unificação de todos os servidores nestes momentos em que temos um congelamento dos nossos salários e os gestores se mostram insensíveis em conceder os nossos reajustes, principalmente ainda em tempos de pandemia”, comenta o presidente da Sindguardas/RN, Souza Júnior.

Héber Monteiro também comentou esta unificação das lutas: “Após cinco anos sem reajustes e ainda sem uma posição real da parte do executivo municipal quanto ao reajuste deste ano, os guardas municipais em assembleia realizada hoje deliberaram em juntar forças com as demais categorias na busca pela reposição salarial e justa valorização dos servidores”.

O Sindiserpum sempre estará aberto a conversar com quem quiser engrossar fileiras na busca das pautas dos servidores públicos municipais e o Sindguardas tem demonstrado uma civilidade louvável em sempre buscar unir forças em prol daquilo que é mais positivo, que são os nossos direitos.” Comenta a presidente do Sindiserpum, Eliete Vieira, que recebeu a representação do Sindguardas/Rn, juntamente com a diretora de formação Marleide Cunha.