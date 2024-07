Guarda municipal é morta a facadas em Patu; companheiro é suspeito do crime

Uma guarda municipal de Patu, foi morta a facadas neste domingo, 14. O crime aconteceu no Sítio Taboleiro, zona urbana da cidade. A vítima foi identificada com Paloma Ferreira Gomes e completaria 25 anos de idade nesta segunda-feira, 15. De acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito do crime é o companheiro de Paloma, que não aceitava o fim do relacionamento. A PM informou que os dois moravam juntos. Até o momento o homem está foragido.

O corpo da vítima foi encontrado numa região de mato perto da BR-226, ainda com a faca encravada no tórax. Após isso, foi removido pelo ITEP para exames na sede do órgão em Pau dos Ferros.