Guarda municipal e agentes de trânsito são filmados agredindo duas pessoas em Mossoró; corregedoria apura

O vídeo passou a circular nas redes sociais e grupos de aplicativos do município no domingo (28) e mostram dois homens encostados em uma calçada, enquanto são revistados e agredidos com socos e tapas pelos agentes públicos fardados.

Ainda segundo a pasta, os homens que aparecem sendo revistados no vídeo teriam avançado a área isolada para as atividades do projeto Viva Rio Branco, realizando manobras perigosas. O projeto ocorre aos domingos, mas ainda não há confirmação se o vídeo é do último fim de semana.