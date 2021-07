Guarda Municipal atende mais de 2 mil ocorrências em seis meses

Por Wesley Duarte/AscomPMM

A Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito divulgou nesta segunda-feira (12), o balanço das ações da Guarda Civil Municipal. No primeiro semestre de 2021, a GCM atendeu 2.324 ocorrências na área urbana e rural.

A metodologia de patrulhamento preventivo utilizada pela GCM resultou na recuperação de 29 veículos em seis meses. O comandante da corporação, Thiago Fernandes, pontuou que o trabalho vem sendo realizado para fortalecer a segurança do município.

“O novo sistema que a Guarda Civil Municipal implantou no patrulhamento preventivo, vem apresentando um resultado bastante significativo. Com o aumento do patrulhamento nas ruas, conseguimos dar mais assistência ao povo mossoroense. De segunda a segunda, 24h por dia, atendemos a demanda da população no que for preciso. Estamos para servir a população”, disse Thiago Fernandes.

O relatório estatístico por região do Centro Integrado de Operações de Trânsito e Segurança Pública, aponta o Centro da cidade com mais ocorrências (603). Em seguida o bairro Santo Antônio (431), Alto de São Manoel (86) e Aeroporto (85). Somente no mês de Junho a GCM atendeu 475 chamados.

O titular da pasta, Cledinilson Morais, destacou o empenho do executivo em promover a segurança pública na cidade. “Aumentamos o efetivo da Guarda Municipal em 50%. Estamos trabalhando para dar melhor condição de trabalho, conforto e dignidade. É muito importante a valorização da categoria, isso reflete no trabalho realizado nas ruas. O investimento em segurança pública é essencial para a melhor eficiência do serviço que vem sendo prestado pela guarnição”, explicou.

“A população a cada dia que passa está mais confiante no trabalho prestado pela GCM. Através do nosso canal de atendimento, estamos recebendo chamados de diversos bairros da cidade. A população já entendeu que é preciso contribuir, enviando denúncias, para combater a criminalidade. Trabalhamos de maneira integrada com a Polícia Militar e outras forças de segurança do estado. O trabalho em parceria tem apresentado um resultado bastante positivo”, finalizou Thiago Fernandes.

A Guarda Civil Municipal conta com o número 153. O atendimento funciona 24h por dia, a ligação é gratuita. A central de atendimento ainda dispõe do número (84) 9 8631-7000, o solicitante poderá enviar texto, fotos, áudios, vídeos e localização do fato. O denunciante terá o sigilo preservado.