Grupo Dom de Amar prepara ação voluntária para o Dia das Mães

O grupo de voluntariado “Dom de Amar” está em campo e prepara ação social em prol das mães do Sítio do Carmo. Com data marcada para 29 de maio, o objetivo desta campanha é arrecadar mais de 50 cestas básicas que serão entregues na localidade e comemorar o ´Dia da Mães´ com os moradores em vulnerabilidade social.

Por meio da doação via Pix (chave e-mail: [email protected]), com o valor cheio de R$ 50,00 ou entrega de alimentos perecíveis e não perecíveis, os voluntários têm menos de um mês para arrecadar doações destinadas para montagem do almoço, ações em saúde e os itens que comporão a cesta.

As doações podem ser entregues na Praça da Catedral, às 18h, toda quarta-feira, ou entre em contato com o projeto por meio do perfil da rede social Instagram do Grupo Dom de Amar. O Dom de Amar que conta, atualmente, com cerca de 40 membros, realiza toda quarta-feira o “Jantar Solidário” na Praça Vigário Antônio Joaquim ou popularmente conhecida como “Praça da Catedral”, atendendo pessoas em vulnerabilidade na questão social.

Para além da oferta do jantar, mensalmente, o grupo realiza ações em alguma comunidade carente, levando um pouco mais de esperança para a vida dos necessitados. O grupo realiza, com frequência, ações que levam bem-estar para as pessoas em situação de rua, como cortes de cabelo, distribuição de cobertores e produtos de higiene pessoal.