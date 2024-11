Grupo criminoso movimentou R$ 22 milhões em desvio de petróleo e lavagem de dinheiro no RN, diz polícia

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou, nesta quinta-feira (28), uma operação para combater um esquema de desvio de petróleo e lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, o grupo movimentou mais de R$ 22 milhões em 14 meses.

Segundo a polícia, o esquema envolvia funcionários de uma concessionária de petróleo e um empresário que furtavam petróleo bruto de uma empresa na região Oeste do estado.

O material era armazenado de forma irregular e revendido por cerca de R$ 2,50 o litro, resultando em prejuízos de aproximadamente R$ 75 mil por carregamento. Ao longo dos 14 meses, foram movimentados mais de R$ 22 milhões.

A operação cumpriu mandados de busca e apreensão em 10 endereços, localizados em Mossoró, Assú e Parnamirim.

Foram apreendidos celulares, notebooks e decretada a indisponibilidade de nove veículos, um caminhão e quatro imóveis, além do bloqueio de contas bancárias e investimentos relacionados ao grupo.

Os envolvidos foram indiciados pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa, furto qualificado, armazenamento ilegal de petróleo e danos ambientais.

A ação também contou com o apoio técnico do Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil e de delegacias especializadas.