Greve: Governo propõe reajuste de 9% a partir de 2025 para servidores da educação

O governo federal propôs um reajuste de 9% aplicado apenas em 2025, e de 3,5% em 2026 para os servidores técnico-administrativos em educação. A proposta foi apresentada na manhã desta sexta-feira, 19, durante a reunião da Mesa Setorial da Educação.

O reajuste foi prometido para vigorar a partir de janeiro de 2025, enquanto para 2026, a aplicação do aumento deverá começar em maio. Agora, os sindicatos precisarão consultar suas bases sobre os termos apresentados. Como a proposta de reajuste é válida somente para os anos de 2025 e 2026, ainda não há prazo definido para a resposta dos servidores.

Para 2024, não há previsão de reajuste salarial devido à falta de espaço orçamentário. No entanto, o governo está em negociações com todos os servidores do Executivo federal para uma proposta de aumento nos valores dos benefícios, incluindo auxílio-alimentação, assistência médica complementar por pessoa e assistência pré-escolar.