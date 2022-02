Greve dos professores estaduais segue por tempo indeterminado

Após os professores da rede estadual recusarem a contraproposta do Governo do Estado para o pagamento do reajuste do piso salarial, que é de 33,24%, a greve da categoria se mantém por tempo indeterminado. A recusa da contraproposta ocorreu durante assembleia realizada em Natal, nessa quinta-feira, 24.

A contraproposta apresentada pelo Governo do Estado previa o pagamento, para todos os professores que recebem abaixo do valor do Piso 2022 (R$3.845,63) o reajuste de 33,24% em março, retroativo a janeiro. Já para os demais educadores, que recebem acima do piso, seria feita a implantação dos percentuais cumulativos: 14% em março; 4% em novembro; e 12,38% em dezembro.

A categoria entendeu que a nova proposta é insuficiente, com o percentual abaixo do previsto para o mês de março. Entendeu ainda que o tempo de implementação da segunda e terceira parcelas são muito extensos, além de que considerou que faltaram informações sobre o retroativo.

“Portanto, é passível de melhorias e, nesse sentido, os/as trabalhadores/as deliberaram por cobrar do Governo a apresentação de uma nova proposta que contemple as demandas dos/as profissionais/as em Educação”, informou a assessoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do RN (Sinte/RN).

Nesta sexta-feira, 25, o Sinte Regional de Mossoró realiza uma assembleia com os professores da região, para tratar sobre as definições em relação ao movimento grevista. Na pauta, devem ser discutidas as atividades que serão realizadas nos próximos dias.