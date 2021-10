Profissionais da Saúde estadual decidiram por dar início à greve amanhã (27).Entre as reinvindicações está a aprovação do novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração com um aumento real, além do pagamento das mudanças de nível atrasadas.A governadora Fátima Bezerra (PT) deve receber o sindicato da categoria na próxima quinta-feira (28).