Foi registrado em Mossoró, na tarde desta terça-feira, 7, um grave acidente de trânsito na BR-304, saída para Fortaleza.

De acordo com informações, a motorista identificada como Dayane Cristine Lopes dos Santos, 40 anos de idade, perdeu o controle do veículo ao tentar fazer uma ultrapassagem e colidiu com um caminhão. O carro ficou totalmente destruído.

A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Tarcísio Maia. De acordo com informações, seu estado de saúde é grave.