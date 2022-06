Grande público comparece na primeira noite de shows na Estação das Artes

A primeira noite de shows do Polo Estação das Artes, programação do “Mossoró Cidade Junina”, contou com a presença de Wesley Safadão, Cavaleiros do Forró e João Neto Pegadão. Uma multidão se concentrou nesta quinta-feira (9), na Estação, para acompanhar as grandes atrações do evento.

A programação iniciou às 20h com o artista mossoroense João Neto Pegadão. A segunda atração que subiu ao palco da Estação foi a banda Cavaleiros do Forró. Com muita animação, a banda emocionou o público com um repertório recheado de muita cultura e tradição.

Wesley Safadão encerrou a primeira noite de shows. O artista não escondeu a emoção de participar da grande festa. “Estou muito feliz de participar do “Mossoró Cidade Junina”, uma tradição muito grande. Sem dúvida nenhuma, hoje aqui estou muito feliz, começando definitivamente o mês de junho, tenho certeza que vai abençoar todos os lugares que a gente vai passar. É sempre muito especial participar do MCJ, uma emoção grande”.

A estrutura e organização do evento foram elogiados por turistas e pela população de Mossoró. Samara Rebouças chegou cedo para a festa e viu de perto toda a estrutura do MCJ. “Está muito organizado, muito tranquilo. Faço parte do fã-clube de Wesley Safadão, já garanti minha foto com ele”, disse a fã do cantor.