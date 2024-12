GOVERNOS CORRUPTOS E A CORRUPÇÃO – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

GOVERNOS CORRUPTOS E A CORRUPÇÃO

Há no mundo um estado espiritual tão contaminado que cega os homens, os levando para a ganância e a busca da morte espiritual. Estado este, chamado de corrupção, visto que este, vem aniquilando vidas, destruindo sonhos e levando as nações a ruim e a desmoronamento moral e ético do seu povo.

As Sagradas alertam para tais males provados pela corrupção, quando ensina: “O ímpio aceita suborno em segredo para perverter as veredas da justiça.” (Provérbios 17:23) e continua a dizer: “Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos, pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. (Jeremias 22:13) serão julgados pelo Eterno Rei Universal.

A advertência como prova de amor do Eterno para com os homens ao doutrinar: Tu nos advertiste por meio de teus servos, os profetas, quando eles disseram: “A terra em que estão entrando está inteiramente contaminada pelas práticas detestáveis dos povos que nela habitam. Está cheia de corrupção, de uma extremidade à outra. Não permitam que suas filhas se casem com os filhos deles, nem tomem as filhas deles como esposas para seus filhos. Jamais promovam a paz e a prosperidade dessas nações. Se seguirem essas instruções, serão fortes, desfrutarão das coisas boas que a terra produz e deixarão essa prosperidade como herança para seus filhos para sempre”. (Esdras 9:11-12)

Então, qualquer forma de corrupção é perverter as ordens do Eterno e buscar para si a condenação, principalmente quando os valores são sobrepujados pela ganância e o egoísmo. Eis o alerta: não aceitarás presente de corrupção (Ex. 23:8).

Em todas as passagens das Sagradas Letras, a corrupção é analisada como um estado de decadência moral e espiritual que separa o homem do divino, levando-o à morte. “Há caminhos que parecem perfeitos ao homem, mas quem os segue acabará encontrando a morte” é um versículo da Bíblia, (Provérbios 14:12) assim como apresenta a altivez como símbolo do coração corrupto. “os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. (Salmos 12:8)

E assim, ninguém foge do olhar do Eterno, e por Ele é medido, pesado e avaliado, como relata o santo livro ao afirmar: “Esta é a inscrição: MENE, MENE, TEQUEL, PARSIM. “E este é o significado da mensagem: MENE significa ‘contado’ — Deus contou os dias do seu reinado, e determinou o seu fim. TEQUEL significa ‘pesado’ — o senhor foi pesado na balança de Deus e não atingiu o peso necessário. PARSIM significa ‘dividido’ — o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas… e desta forma, o Eterno vem avaliando os líderes, políticos, partidos e a justiça.

Aviso à sociedade corruta: “Pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue; cada um caça a seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal; o príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, e o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores”. (Miquéias 7:2-3); “Não torcerás a justiça, nem farás acepção de pessoas. Não tomarás subornos, pois o suborno cega os olhos dos sábios, e perverte as palavras dos justos. Segue a justiça, e só a justiça, para que vivas e possuas a terra que o Senhor teu Deus te dá”. (Deuteronômio 16.19-20)

Aviso aos políticos – “Ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivães que escrevem perversidades, para privar da justiça os pobres, e para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo, despojando as viúvas, e roubando os órfãos!”. (Isaías 10.1-2)

Não há dúvidas! A corrupção é uma adulteração, uma desmoralização e uma decomposição da alma humana, que busca segurança neste mundo, nas coisas materiais e temporárias. Deixando de lado o bem-comum anunciado pela voz da bondade através dos ventos.

Portanto, a corrupção é um estado de decadência e contaminação da alma humana, foi capturada pelo egoísmo e pela ganância. No entanto, a libertação dos poderes da corrupção está na esperança da vida eterna que há no salvado do mundo, Cristo Jesus.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo

“Dois pesos e duas medidas, uns e outras são abomináveis ao SENHOR” (Provérbios 20.10)