Governo vai publicar Decreto no sábado (24) liberando retorno das aulas presenciais

Com o fim do decreto vigente pelo Governo do Estado nesta sexta-feira (23), novo decreto já está pronto para ser publicado no sábado (24), conforme informação da governadora Fátima Bezerra.

As novidades do novo documento são os horários do toque de recolher, que passa a ser das 22h, ao invés das 20h até e as 5h do dia seguinte e ainda a permissão das aulas presenciais de alunos até a 5ª Série no ensino público e privado no Estado.

“Fica liberado o funcionamento até a 5a série, conforme a escolha dos secretários de educação (para escolas públicas) ou empresas (no caso das escolas privadas) que por esta decisão assumem total responsabilidade. As demais séries continuam através do ensino remoto”. Comunicou a governadora em vídeo.

Será autorizado ainda a ampliação do horário de funcionamento de restaurantes, permitindo que os estabelecimentos abram aos domingos – quando vale o “toque de recolher integral” – das 11h às 15h. A venda de bebidas alcoólicas para consumo em lugares públicos, incluindo bares e restaurantes, continua proibida em qualquer dia ou horário e academias podem funcionar das 5h às 22h, respeitando o horário do toque de recolher.